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- Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla görüşecek
Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla görüşecek
Kremlin: Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak.
- AA
- 28.02.2022 - 13:40
- Güncelleme : 28.02.2022 - 13:58
Kremlin: "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak.
Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek."
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