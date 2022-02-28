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    Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla görüşecek

    Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla görüşecek

    Kremlin: Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak.
    • AA
    • 28.02.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 13:58
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    Kremlin: "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak.

    Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek."

    AYRINTILAR GELECEK...

    Ruble yaptırımların etkisiyle çakıldı HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla görüşecek #1


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