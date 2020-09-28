Kremlin: Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmeli

Azerbaycan ile Ermenistan'da yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorunu yeniden gündemde...

Dün sabah bölgede gerçekleşen karşılıklı çatışmalarla bir kez daha sıcak çatışmaya dönüştü ve Güney Kafkasya'yı geniş çaplı bir savaşın eşiğine taşıdı.

ÇATIŞMAYI ERMENİSTAN BAŞLATTI

Pazar sabahının erken saatlerinde Ermenistan ordusunun bölgede Azerbaycan ordusunun mevzilerine yönelik başlattığı askeri harekatın ardından bölgedeki tansiyon hızla tırmanırken, gün boyu yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

AZERBAYCAN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE SAVUNMAYA GEÇTİ

Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

Çok sayıda Ermeni askerinin kayıp vermesi sonrası Rusya'dan açıklama geldi.

KREMLİN: ÇATIŞMA BİTSİN

Azerbaycan ile Ermenistan'da yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Basın toplantısında konuşan Peskov, "Durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve krizin çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

KRİZİ ÇÖZME FIRSATI

"Şu anda önemli olan kimin haklı veya kimin suçlu olduğunu belirlemeye çalışmak değil, askeri faaliyetlere son vermek" diye devam eden Peskov, Rusya'nın her zaman dengeli bir tutum sergilediğini ve bu tutumun Rusya'ya nüfuzunu ve her iki ülkeyle olan iyi ilişkilerini krizi çözmek için kullanma fırsatı sunduğunu vurguladı.

DAĞLIK KARABAĞ'IN BAĞIMSIZLIĞI SORULDU

Peskov'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendiriyoruz" açıklaması soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "Şu anda başta çatışmanın tarafları olmak üzere tüm tarafları azami itidale, askeri metotlardan kaçınmaya ve halihazırda fiilen askeri çatışma aşamasında bulunan durumu istenmedik şekilde kötüye götürecek her türlü adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.