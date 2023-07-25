Kremlin duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim" dedi.

AA & Ensonhaber

Dünya piyasaları, gözünü bir kez daha Karadeniz Tahıl Girişimi'ne çevirdi.

Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da atılan imzalarla hayata geçirilen girişim sayesinde tahıl ürünleri küresel pazarlara sevk ediliyordu.

Daha önce uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da doldu.

Süresi dolan Tahıl Koridoru anlaşması için Kremlin’den gelen açıklamada, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan anlaşmanın uzatılmayacağını dünyaya ilan etti.

Bu gelişmenin ardından dünya ülkelerinden tepki toplayan Rusya'nın yeniden anlaşmaya dönmesi için gözler Türkiye'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamasında "Putin'in Türkiye'ye ziyaretini bekliyoruz" demişti.

Konuyla ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye geliyor..

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.

"Türkiye ziyareti için planların olduğunu doğrulayabilirim"

Putin'in, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye'ye gelme sözü verdiğini kaydeden Uşakov,şunları söyledi:

Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık.

Tahıl anlaşması da ele alınacak

Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.