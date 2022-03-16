Kremlin: İsveç modeli tarafsızlık Ukrayna’yla uzlaşı sayılabilir

Sözcü Peskov, Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikrinin uzlaşma seçeneği olarak öne çıktığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması konusunda başlayan müzarekereler devam ediyor.

Diğer taraftan Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırıları, ülkenin "silahsızlandırılması" doğrultusunda devam ederken, askeri noktalar hedef alınıyor.

İSVEÇ MODELİ ÖNERİSİ

Rusya'dan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'da İsveç modeli önerisinin öne çıktığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya Avusturya ya da İsveç gibi "kendi ordusu olan, ancak askeri güçlerden arındırılmış" ülke statüsünün verilmesinin bir uzlaşı olarak görülebileceğini söyledi.

"BELİRLİ BİR UZLAŞMA TÜRÜ"

Söz konusu modeli "belirli bir uzlaşma türü" olarak nitelendiren Peskov, konuyla ilgili ayrıntı vermedi.

Ukrayna’nın böyle bir statüye sahip olması olasılığı, iki ülke arasında yürütülen barış görüşmelerinde ele alınan formüllerden biri olarak göze çarpıyor.

"UKRAYNA İLE BAZI İLERLEMELER VAR"

Peskov'un açıklamaları, Rusya'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinsky'nin müzakerelerde "bazı ilerlemeler" olduğu yönündeki açıklamasının ardından geldi. Medinsky, bazı sorunların ise henüz çözülmediğini söylemişti.

"YAPTIRIM KARARLARI PUTİN'İN ONAYIYLA ALINIYOR"

Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra çok sayıda ABD’li ve Kanadalı yetkiliye yönelik aldığı yaptırım kararını da değerlendirerek, "Yaptırım kararları doğal olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla alınıyor. Bu yaptırımlar, karşılıklı temasların devam etmeyeceği anlamına gelmiyor, eğer gerekirse temaslara devam edilir." değerlendirmesinde bulundu.

BATI'YA TEPKİ: DEVLET DÜZEYİNDE HAYDUTLUK

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ise tepki gösteren Peskov, "Batılı ülkelerin eylemleri, özel mülkiyetin kutsal dokunulmazlığının çöküşünü ve orada iş yapmanın tehlikesini açıkça göstermektedir. Batı'nın, Rusya’nın önemli ticari işleriyle ilgili eylemlerine yalnızca devlet düzeyinde haydutluk denebilir." dedi.

Peskov, ABD’nin bu konuda çok sayıda ülkeye baskı yaptığını, ancak bazı ülkelerin diz çökmeyerek bağımsız bir şekilde karar almaya devam ettiğini söyledi.

