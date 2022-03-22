Kremlin: Müzakereler daha dar kapsamlı ilerliyor

Kremlin: Müzakereler daha dar kapsamlı ilerliyor

Kremlin Sözcüsü: Ukrayna heyeti ile müzakere yavaş daha dar kapsamlı ilerliyor. Ukrayna'dan taleplerimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacağız" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, barış müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Ukrayna heyeti ile müzakere yavaş daha dar kapsamlı ilerliyor. Ukrayna'dan taleplerimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacağız" dedi.

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