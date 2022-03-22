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    Kremlin: Müzakereler daha dar kapsamlı ilerliyor

    Kremlin Sözcüsü: Ukrayna heyeti ile müzakere yavaş daha dar kapsamlı ilerliyor. Ukrayna'dan taleplerimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacağız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 13:41
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    Kremlin: Müzakereler daha dar kapsamlı ilerliyor

    Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, barış müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Ukrayna heyeti ile müzakere yavaş daha dar kapsamlı ilerliyor. Ukrayna'dan taleplerimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacağız" dedi.

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