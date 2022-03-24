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- Kremlin: NATO ülkeleri Ukrayna'da olanları anlamıyor
Kremlin: NATO ülkeleri Ukrayna'da olanları anlamıyor
Kremlin'den yapılan açıklamada "NATO'ya üye ülkeler Ukrayna'da ne olduğunu anlama konusunda yetersiz ve kendilerini kaybetmekten müzdarip" denildi.
- Haber Merkezi
- 24.03.2022 - 13:17
- Güncelleme : 24.03.2022 - 13:29
Kremlin'den yapılan açıklamada "NATO'ya üye ülkeler Ukrayna'da ne olduğunu anlama konusunda yetersiz ve kendilerini kaybetmekten müzdarip" denildi.