Kremlin: Putin, isyandan sonra Wagner lideri Prigojin'le görüştü Rus Sözcü Peskov, silahlı ayaklanmanın ardından Kremlin'de yaşananlara ilişkin ayrıntıları ilk kez paylaştı. Putin ile Prigojin ve komutanları arasındaki görüşmede nelerin konuşulduğu belli oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner paralı asker grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin ve komutanlarıyla silahlı isyanı görüştüğü açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantının, durdurulan isyandan beş gün sonra, 29 Haziran'da yapıldığını duyurdu.

Prigojin ve komutanlarla görüştü

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in toplantıya aralarında Prigojin ve Wagner birlik komutanlarının da bulunduğu 35 kişiyi davet ettiğini söyledi.

Rus sözcü, görüşmenin 3 saat sürdüğünü dile getirerek şunları aktardı:

Söyleyebileceğimiz tek şey, Başkan şirketin (Wagner'in) Özel Askeri Harekat sırasında (Ukrayna'da) cephedeki eylemlerine ilişkin ve ayrıca 24 Haziran olaylarına ilişkin değerlendirmelerini yaptığıdır.

Putin'in Wagner'e yeni seçenekler

Putin, komutanların yaşananlara dair kendi açıklamalarını dinlerken, onlara istihdam ve savaş için daha fazla seçenek sundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Komutanlar (24 Haziran'da) olanlarla ilgili kendi yorumlarını özetlediler. Devlet Başkanı'nın ve başkomutanlığın sadık destekçileri ve askerleri olduklarını vurguladılar. Anavatan için savaşmaya devam etmeye hazır olduklarını da söylediler.

Rusya'da kısa süreli isyan

Wagner savaşçılarının Prigojin liderliğindeki kısa süreli isyanı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aracılık ettiği bir anlaşmayla sonlandırılmıştı.

Olayları 1917 Rus Devrimi öncesinde Rusya'yı saran kargaşaya benzeten Putin, orduya ve güvenlik güçlerine kaosu ve iç savaşı önledikleri için teşekkür etmişti.

Prigojin, isyanın hükümeti devirmeyi değil, ordu ve savunma şeflerini "adalete teslim etmeyi" amaçladığını söylemişti.

Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un görevlerinde değişikliğe gitmedi.