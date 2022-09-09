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    Kremlin: Putin Kraliçe'nin cenazesine katılmayacak

    96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni ile ilgili program açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in cenaze törenine katılmayacağını belirtti.
    • 09.09.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 15:06
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    Kremlin: Putin Kraliçe'nin cenazesine katılmayacak

    İngiltere Kraliçesini 2. Elizabeth'in vefatı dünya gündemine oturdu.

    96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin sevenleri dün akşam saatlerinde Buckingham Sarayı'nın önünde toplanarak gözyaşları içinde çiçek bıraktı.

    Öte yandan dünya liderleri de Kraliçe Elizabeth'in vefatıyla ilgili taziye mesajları yayınladı.

    10 gün yas ilan edildi

    70 yıl boyunca giyim tarzı ve şapka tasarımlarıyla kraliyet tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kraliçe'ye veda programı netleşti.

    10 günlük yasın cenaze töreni yapılana kadar devam etmesi bekleniyor.

    Tören 19 Eylül'de

    Cenaze töreninin ise 19 Eylül pazartesi günü düzenlenmesi planlanıyor.

    Büyük bir katılımın beklendiği törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

    Kremlin: Putin Kraliçe nin cenazesine katılmayacak #1

    Cenaze törenine katılmayacak

    Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.

    Açıklamada, "Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin’in Kraliçe'nin cenazesine katılması beklenmiyor" dedi.

    Kremlin: Putin Kraliçe nin cenazesine katılmayacak #2

    Taziye mesajı gönderdi

    İHA'nın aktarımına göre; Kraliçe'nin ölüm haberinin ardından çok sayıda ülke lideri taziye mesajı yayımlarken, Vladimir Putin de İngiltere Kralı 3. Charles’a bir taziye mesajı göndermişti.

    "Telafisi imkansız kayıp karşısında güç diliyorum"

    Putin mesajında, "Size bu ağır, telafisi imkansız kayıp karşısında güç diliyorum. Kraliyet ailesinin üyelerine ve Büyük Britanya halkına destek ve içten taziyelerimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer vermişti.

    Kremlin: Putin Kraliçe nin cenazesine katılmayacak #3

    Kremlin: Putin Kraliçe nin cenazesine katılmayacak #4


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