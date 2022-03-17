Kremlin: Putin, Ukrayna'da operasyon bölgesine gitmeyecek

Putin'in cephe hattını ziyaret edebileceği yönündeki söylentiler gündeme geldi. Sözcü Peskov, iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgelerini ziyaret edip etmeyeceği soruldu.

"PUTİN'İN BÖYLE BİR PLANI YOK" AÇIKLAMASI

Putin'in böyle bir niyeti olmadığını belirten Rus Sözcü, "Bu tür geziler için plan yok." yanıtını verdi.

TASS'ın haberine göre, Peskov ayrıca, hastanede tedavi altındaki Rus askerleri ziyaret etme planının da Putin'in programında olmadığını söyledi.

STALİN SORUSUNA YANIT: FARKLI DURUMLAR

Gazetecilerden birinin, mevcut durumun 1943'te Joseph Stalin'in cephe hattını ziyaret ettiği İkinci Dünya Savaşı'na benzetilebileceği yönündeki yorumuna ise Peskov katılmadı. "Sonuçta bunlar farklı durumlar." dedi.

24 ŞUBAT'TA BAŞLAYAN OPERASYON

Rus ordusu, 24 Şubat'ta Putin'in talimatıyla Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlattı.

Moskova yönetimi, Ukrayna topraklarını işgal etmek gibi bir planları olmadığını, tek amaçlarının söz konusu ülkenin "silahsızlandırılması" olduğunu söylüyor.