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    Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yok

    Sözcü Peskov, iki lider arasında görüşmenin söz konusu olmadığı söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 14:42
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    Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yok

    Rusya'nın 100 bin asker ile Ukrayna'ya girmeye hazırlandığı iddialarının ardından iki ülke arasındaki gerilim iyice tırmandı.

    Gözler, tansiyonu düşürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak olası toplantıya çevrildi.

    "GÖRÜŞME SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Moskova'dan yapılan açıklamada ise iki lider arasında bir görüşmenin söz konusu olmadığı kaydedildi.

    TASS'ın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme için herhangi bir hazırlık yapılmadığını söyledi. "Bu noktada hiçbir şey gerçekleşmiyor." dedi.

    UKRAYNA'YA SUÇLAMA

    Peskov, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kiev'in Minsk anlaşmalarından ayrılmaya doğru ilerlediğini öne sürerek, Putin ile Zelenskiy arasında görüşme ihtimalinin olmadığını söylemişti.

    Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yok #1

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