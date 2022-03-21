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    Kremlin: Rus petrolüne ambargo Avrupa'yı vurur

    Sözcü Peskov, petrol yaptırımının Avrupa kıtasındaki enerji dengesini bozacağını söyledi. Rus yetkili, "Avrupalılar için zor olur" dedi.
    • REUTERS
    • 21.03.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 14:22
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    Kremlin: Rus petrolüne ambargo Avrupa'yı vurur

    Rusya'ya yönelik 5'inci tur yaptırım paketini hazırlayan Avrupa Birliği'nde (AB), bu ülkenin petrolüne ambargo uygulanma seçeneği de konuşuluyor.

    Moskova'dan yapılan açıklamada, bu yönde bir adımın Avrupa'ya zarar vereceği uyarısında bulunuldu.

    "AVRUPA'DA ENERJİ DENGESİNİ ÇOK KÖTÜ ETKİLER"

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Böyle bir ambargo, küresel petrol piyasasını ve Avrupa kıtasındaki enerji dengesini çok kötü etkiler." dedi.

    Peskov, "Amerikalılar oldukları gibi kalır ve (petrol ambargosu durumunda) Avrupalılardan çok daha iyi hissederler. Daha çok Avrupalılar için zor olur." ifadelerini kullandı.

    ENERJİ YAPTIRIMI İHTİMALİ

    Diplomatlar, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silaha başvurmasının veya başkent Kiev'i ağır şekilde bombalamasının enerji ambargosunu tetikleyebileceğini söylüyor.

    Ukrayna'da sivil altyapıyı hedef aldığı şeklindeki iddiaları reddeden Moskova, askeri noktaların hedeflerinde olduğunu belirtiyor.

    DOĞALGAZI KESMEKLE TEHDİT ETTİLER

    Rusya ayrıca, Rus petrolüne uygulanması muhtemel bir yaptırım karşısında Avrupa'ya giden doğalgaz akışını kesebileceği konusunda uyarmıştı.

    Kremlin: Rus petrolüne ambargo Avrupa yı vurur #1


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