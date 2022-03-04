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Kremlin: Sonraki süreçler Ukrayna'nın tavrına bağlı

Kremlin: Sonraki süreçler Ukrayna'nın tavrına bağlı

Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Bundan sonra ne olacağı Ukrayna'nın tavrına bağlı" denildi.