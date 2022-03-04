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- Kremlin: Sonraki süreçler Ukrayna'nın tavrına bağlı
Kremlin: Sonraki süreçler Ukrayna'nın tavrına bağlı
Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Bundan sonra ne olacağı Ukrayna'nın tavrına bağlı" denildi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 15:04
- Güncelleme : 04.03.2022 - 15:05
Kremlin: "Görüşmelerde Ukrayna tarafına sorunun çözümünü bizim nasıl gördüğümüzü ilettik.
Şimdi ne olacağı Ukrayna'nın reaksiyonuna bağlı, Ukrayna ile üzerinde anlaşılmış bir belge yok.
Putin ile Biden arasında yeni bir görüşme planı yok."