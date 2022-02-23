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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya’nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 05:39
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 05:43
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil

    Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığından, Rusya'nın bu adımının “kabul edilemez” olduğu belirtilmişti.

    "GÖRÜŞ AYRILIKLARI, İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE ENGEL DEĞİL"

    Türkiye’nin açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil #1


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