Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin

Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin

ABD ile Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi için görüşmeler gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin açıklamalar yapan Peskov, "ABD Teksas'taki sorunuyla ilgilensin" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Almanya arasında Kuzey Akım 2 konusunda müzakereler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaları değerlendirdi. Peskov, yaptığı açıklamalarda, "Müzakereler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'daki meslektaşlarımızın bu projeyi tamamlama isteğine dair açıklamalarını benimsiyoruz." dedi.

"ABD TEKSAS'IN SORUNLARINI ÇÖZSÜN"

Peskov, Kuzey Akım 2'nin 'iyi bir proje' olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projenin ABD'nin enerji güvenliğiyle hiçbir ilgisi yok. Öte yandan iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan süreçte Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamakla ilgisi var. Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur."





AVRUPA'YA GAZ TAŞIYACAK

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazı, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilecek.

ABD PROJEYE KARŞI

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.