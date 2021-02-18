Euro
8.4053
0.16%
Dolar
6.9473
-0.27%
Altın
399.68
0.54%
Borsa
1.558
1.14%
Bitcoin
359.995
1.09%
EXEN Coin
17.10
1.06%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin

    ABD ile Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi için görüşmeler gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin açıklamalar yapan Peskov, "ABD Teksas'taki sorunuyla ilgilensin" dedi.
    • AA
    • 18.02.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Almanya arasında Kuzey Akım 2 konusunda müzakereler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaları değerlendirdi. Peskov, yaptığı açıklamalarda, "Müzakereler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'daki meslektaşlarımızın bu projeyi tamamlama isteğine dair açıklamalarını benimsiyoruz." dedi.

    "ABD TEKSAS'IN SORUNLARINI ÇÖZSÜN"

    Peskov, Kuzey Akım 2'nin 'iyi bir proje' olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Projenin ABD'nin enerji güvenliğiyle hiçbir ilgisi yok. Öte yandan iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan süreçte Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamakla ilgisi var. Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur."

    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin #1

    AVRUPA'YA GAZ TAŞIYACAK

    Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazı, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilecek.

    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin #2

    ABD PROJEYE KARŞI

    ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin #3

    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin #4

    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin #5

    Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD Kuzey Akım 2 yerine Teksas ile ilgilensin #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir