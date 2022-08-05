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    Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmede Bayraktar SİHA konusu açılmadı

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmede Bayraktar SİHA konusu açılmadı

    Erdoğan ile Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede insansız hava araçlarıyla ilgili durumun gündeme gelmediği belirtildi.
    • 05.08.2022 - 22:11
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 13:05
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

    Erdoğan ve Putin, kritik görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alırken, bölgesel ve uluslararası meseleler de masadaydı.

    Rusya'nın SİHA üretim tesisi kurma teklifi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce katıldığı AK Parti MYK toplantısında partililere verdiği bilgi kapsamında, Putin ve BAE'den Türkiye'ye ortak SİHA üretim tesisi kurma teklifleri geldiğini söylediği belirtilmişti.

    Moskova: Gündeme gelmedi

    Söz konusu ayrıntıyla ilgili bir soru, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a yöneltildi.

    Daha önce sıkça gündeme gelen Bayraktar TB2'nin Rusya'da üretilmesi ve satın alınması konusuyla ilgili liderlerin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Peskov, sadece "Hayır" demekle yetindi.

    Peskov: 4 saat görüştüler

    Görüşmenin 4 saat sürdüğünü hatırlatan Peskov, "Soçi'deki görüşme, Moskova saatiyle 15.00'ten sonra başladı. İki ülkenin liderleri, hem dar hem de genişletilmiş formatta 4 saat görüştü. Ortak bildiri kabul edildi” dedi.

    İHA'nın haberine göre, Sözcü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından, görüşmenin gerçekleştiği Sanatoryum Rus binası önünden ayrıldı.

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmede Bayraktar SİHA konusu açılmadı #1

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmede Bayraktar SİHA konusu açılmadı #2


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