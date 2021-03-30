Kremlin Sözcüsü Peskov: Hem Ermenistan hem Azerbaycan ile ilişkilerimiz iyi

Kremlin Sözcüsü Peskov: Hem Ermenistan hem Azerbaycan ile ilişkilerimiz iyi

Peskov verdiği röportajda, Putin’in Dağlık Karabağ savaşı sırasında barışı sağlamak için çok çalıştığını ifade etti. Twitter’ın hesaplara yaptığı müdahaleyi çifte standart olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’da yayın yapan bir gazeteye röportaj verdi. Peskov verdiği röportajda, Putin’in özel hayatından dış politika meselelerine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa değinen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgede barışın sağlanması için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

“İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR”

Peskov, “Azerbaycan ile ileri seviyede saygı ve güvene dayalı karşılıklı fayda sağlayan mükemmel ilişkilerimiz var. Ermenistan ile tarihsel olarak iyi ilişkilerimiz var. Ayrıca Ermenistan ile siyasi ve ekonomik olarak iyi ilişkilerimiz var.” dedi.

“ÇİFTE STANDARTLAR VAR”

Twitter tarafından erişimi engellenen Rus hesaplarına vurgu yapan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

“Çifte standartlar, askeri ve siyasi ittifaklarla ilgili manipülasyonlar ve Rusya karşıtı propagandayı herkes görüyor. Bu olmamalı. Bunun bu şirketin işiyle hiçbir ilgisi yok, değil mi? Bu, şirketler bir araç olarak kullanıldığı için oluyor. Yani, bir şirket yabancı meslektaşlarına siyasetle uğraşmak istemediğini, ancak yalnızca piyasada çalışmak ve para kazanmak istediğini söyleyebilirse ve yerel yasalara uymaya hazırsa, o zaman orada sorun olmayacak.”





“PUTIN’İN BIDEN’A SAĞLIK DİLEĞİ OLDUKÇA SAMİMİYDİ”

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Putin hakkında katil demesi hakkına değerlendirmeler yapan Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan sözlerine cevaben dile getirdiği sağlık dileği oldukça samimiydi.” ifadelerini kullandı.

Peskov, bu mesajın bir kinaye içermediğinin altını çizdi.

“İLİŞKİLERİ YENİDEN CANLANDIRMAK GEREKİYOR”

Peskov, “Bizim bakış açımıza göre, asıl önemli olan ilişkilerimizin daha da gerilememesidir. İlişkilerimize o kadar çok zarar verildi ki bir şekilde yeniden canlandırmak gerekiyor.” dedi.

“TEMASLAR YAVAŞ YAVAŞ BAŞLAYACAK”

Sözcü Peskov, koronavirüs sonrası Putin’in yurt dışı ziyaretleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan yaptırdığı aşının ikinci dozunu aldıktan sonra ülke içerisinde yoğun programlara katılacak. Dış ziyaretlere gelince, hala pek çok davet var. Uluslararası temasların yavaş yavaş yineleneceğini düşünüyorum.”

“EN SEVDİĞİ ŞEY ARABA KULLANMAK”

Putin’in özel hayatı ile ilgili de bilgiler aktaran Peskov, Putin’in, Almanca ve İngilizceyi unutmamak için Alman TV kanallarını izlediğini, haftada birkaç kez İngilizce çalıştığını, yemeklerinde çok az unlu yiyecekler tükettiğini ve Putin’in en çok sevdiği şeyin araba kullanmak olduğunu söyledi.

