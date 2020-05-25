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    Kremlin Sözcüsü Peskov, koronavirüsü yendi

    Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, korona virüs tedavisin ardından bugün hastaneden taburcu edildi.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 19:54
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    Kremlin Sözcüsü Peskov, koronavirüsü yendi

    Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 12 Mayıs tarihinde koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardında hastanede tedavi altına alınmıştı.

    Peskov, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

    "YAVAŞ YAVAŞ EVDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM"

    Peskov, yaptığı açıklamada "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım" dedi.

    Öte yandan, Peskov’un eşi Tatyana Navka’da korona virüse yakalanmıştı. Navka, 21 Mayıs tarihinde korona virüsü yenerek, hastaneden taburcu edilmişti.

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