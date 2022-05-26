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    Kremlin: Tahıl sevkiyatı konusunda Batılı ülkeler suçlu

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına engel olduğuna yönelik suçlamalarını reddettiklerini söyledi.
    • 26.05.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:29
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    Kremlin: Tahıl sevkiyatı konusunda Batılı ülkeler suçlu

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteciler yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını engellediğine yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

    Batılı ülkeleri suçladı

    Peskov, "Bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Aksine, buna yol açan eylemlerde bulunan Batılı ülkeleri suçluyoruz." ifadelerini kullanarak Batılı ülkelerin, uyguladıkları yaptırımlarla tahıl sevkiyatına engel olduğunu söyledi.

    20 ton tahıl gemilerde bekletiliyor

    İHA'nın aktardığına göre Ukrayna'nın limanları, Rusya'nın şubat ayında ülkeye saldırı başlatmasından bu yana kapalı durumdayken, 20 milyon ton tahılın gemilerde bekletildiği belirtiliyor.

    Kremlin: Tahıl sevkiyatı konusunda Batılı ülkeler suçlu #1


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