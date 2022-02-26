Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini; Rus ordusunun yeniden ilerlemeye başladığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşta 3'üncü gün...

Rus ordusu Ukrayna topraklarını bombalamayı sürdürürken; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e müzakere için masaya oturma çağrısı yapmıştı.

Çağrıya Kremlin'den jet yanıt gelimiş, görüşmeler için Rus heyetlerin Minsk bölgesine gönderilemeye hazır olduğu dile getirilmişti.

Taraflar arasında diyalog sürecinin devreye girmesi beklenirken Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini belirtti.

"RUS ORDUSU YENİDEN SALDIRIYOR"

Bunun üzerine Vladimir Putin'in 'durma' talimatını geri çektiğini vurgulayan Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA: KOŞULLAR KABUL EDİLEMEZDİ

Vladimir Zelenskiy'in danışmanı da Kremlin'in açıklamasının ardından konuya dair bilgi vererek "Koşullar kabul edilemez olduğu için müzakereler reddedildi." dedi.



