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    Kremlin: Ukrayna tarafına taslağı ilettik

    Müzakere süreci kapsamında Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini dile getirdi.
    • 20.04.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:38
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    Kremlin: Ukrayna tarafına taslağı ilettik

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere açıklama yaptı.

    Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne süren Peskov, bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savundu.

    “Taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir”

    Peskov, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz.” dedi.

    “Müzakere sürecini yoğunlaştırmaya eğilimli değiller”

    AA’nın haberine göre Ukrayna’nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da cevap veren Peskov, “Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller.” yanıtını verdi.

    Kremlin: Ukrayna tarafına taslağı ilettik #1


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