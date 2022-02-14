Kremlin, Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçme durumunu değerlendirdi

Rus Sözcü Peskov, Ukraynalı büyükelçinin sözlerine ilişkin konuştu. Peskov, "Rusya'nın endişelerine daha anlamlı bir yanıtın formüle edilmesine önemli ölçüde yardımcı olur" dedi.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya katılım girişimi konusunda geri adım atabileceğini söylemişti.

Ukraynalı diplomatın açıklaması, Moskova'da gündem oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Pristayko'un, ifadelerini değerlendirdi.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YARDIMCI OLUR"

Rusya ve ABD ile NATO arasında güvenlik garantileri konusunda müzakere sürecine değinen Peskov, "Elbette, Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrini resmen reddetme yönündeki adım, Rusya'nın endişelerine daha anlamlı bir yanıtın formüle edilmesine önemli ölçüde yardımcı olur." dedi.

"OLDUBİTTİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin, Pristayko'nun açıklamalarına tepki verdiğine dikkati çekerek, "Bu, Kiev'in dış siyaseti ile ilgili görüşünü değiştirme açısından oldubitti olarak kabul edilemez. Ülkenin anayasasında tamamen farklı hedeflerin belirtildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Peskov, Ukrayna'da geniş çaplı asker hareketlilik gözlemlendiğini söyledi ve hareketlilik için "Yalnızca mevcut gerilimlere katkıda bulunur." diye konuştu.

"BÜYÜKELÇİ YANLIŞ FORMÜLE ETTİ"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, düzenlediği basın toplantısında, Büyükelçi Pristayko'nun "yanlış formüle ettiğini" belirterek, "Ukrayna'nın NATO üyeliği, anayasada yer almakta ve anayasaya aykırı hiçbir karar alınamaz." diye konuştu.

"EN İYİ GARANTİ..."

Nikolenko, Ukrayna'nın NATO veya başka bir güvenlik ittifakına henüz üye olmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle güvenlik garantileri, ülkemiz için en önemli konudur. Elbette, en iyi garanti, Ukrayna'nın NATO'ya acilen kabul edilmesi olur." görüşünü paylaştı.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya katılım adımından vazgeçebileceğini vurgulamıştı.