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    Kremlin, Vladimir Putin’in mal varlığını açıkladı

    Yapılan yazılı açıklamada, Putin’in 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble kazandığı belirtildi.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 16:13
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    Kremlin, Vladimir Putin’in mal varlığını açıkladı

    Kremlin'in resmi internet sitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığına yönelik açıklama yaptı.

    Yapılan bilgilendirmede Putin'in; 153,7 metrekare genişliğinde bir dairesinin bulunduğu ve bu daireye bağlı olarak 18 metrekare genişliğinde bir araba garajının bulunduğu, ayrıca 77 metrekare genişliğinde başka bir dairesi, 2 GAZ 21M (Volga) otomobili, Lada Niva marka arazi aracı ve römorkunun olduğu ifade edildi.

    Açıklamaya göre Putin, 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble gelir elde etti.

    Putin, 2019 yılında 9 bin 736, 2018 yılında 8,65 ve 2017 yılında 18,7 milyon ruble gelir elde etmişti.

    Kremlin, Vladimir Putin’in mal varlığını açıkladı #1

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