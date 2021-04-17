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- Kremlin, Vladimir Putin’in mal varlığını açıkladı
Kremlin, Vladimir Putin’in mal varlığını açıkladı
Yapılan yazılı açıklamada, Putin’in 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble kazandığı belirtildi.
- İHA
- 17.04.2021 - 16:13
Kremlin'in resmi internet sitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığına yönelik açıklama yaptı.
Yapılan bilgilendirmede Putin'in; 153,7 metrekare genişliğinde bir dairesinin bulunduğu ve bu daireye bağlı olarak 18 metrekare genişliğinde bir araba garajının bulunduğu, ayrıca 77 metrekare genişliğinde başka bir dairesi, 2 GAZ 21M (Volga) otomobili, Lada Niva marka arazi aracı ve römorkunun olduğu ifade edildi.
Açıklamaya göre Putin, 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble gelir elde etti.
Putin, 2019 yılında 9 bin 736, 2018 yılında 8,65 ve 2017 yılında 18,7 milyon ruble gelir elde etmişti.