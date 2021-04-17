Kremlin, Vladimir Putin’in mal varlığını açıkladı

Yapılan yazılı açıklamada, Putin’in 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble kazandığı belirtildi.

Kremlin'in resmi internet sitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığına yönelik açıklama yaptı.

Yapılan bilgilendirmede Putin'in; 153,7 metrekare genişliğinde bir dairesinin bulunduğu ve bu daireye bağlı olarak 18 metrekare genişliğinde bir araba garajının bulunduğu, ayrıca 77 metrekare genişliğinde başka bir dairesi, 2 GAZ 21M (Volga) otomobili, Lada Niva marka arazi aracı ve römorkunun olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre Putin, 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble gelir elde etti.

Putin, 2019 yılında 9 bin 736, 2018 yılında 8,65 ve 2017 yılında 18,7 milyon ruble gelir elde etmişti.