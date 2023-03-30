Kremlin: Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine henüz karar vermedik Moskova'dan yapılan açıklamada, kesin bir karara varılmadığı kaydedildi. Diğer taraftan, Rus tarafının törende temsil edileceği belirtildi.

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Akkuyu Nükleer Santrali’nin 27 Nisan’da açılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılabileceğini söyledi.

"Belki Sayın Putin de gelecek"

Erdoğan, "Nisan'ın 27'sinde bir ihtimal belki Sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız." dedi.

"Henüz kesin kararlar alınmadı"

Interfax'ın haberine göre, Kremlin'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Putin'in Türkiye ziyaretine henüz karar verilmediği belirtildi:

Henüz kesin kararlar alınmış değil. Söylenebilecek tek şey, elbette öyle ya da böyle Rus tarafının yeterince temsil edileceği ve nisan sonunda yapılacak törende yer alacağıdır.

Erdoğan: Resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında şöyle demişti: