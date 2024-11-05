Kremlin'den Moldova seçimlerine ilişkin değerlendirme: Manipülasyonla dolu

AA

Moldova'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi sonrası dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Bu kapsamda bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaparken, Peskov değerlendirmesinde seçiminin demokratik ve adil olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalar yaptı.

"HALKIN BÜYÜK BİR KISMI OYUNU KULLANAMADI"

Moldova'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin demokratik ve adil olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Avrupa ülkelerinde çalışan Moldova vatandaşlarının aksine ülkedeki halkın büyük kısmı oyunu kullanamadı." ifadesinde bulundu.

Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini değerlendiren Peskov, Rusya'da binlerce Moldova vatandaşının yaşadığını ve bunların oy kullanma hakkından mahrum kaldığını ifade etti.

ÜLKEDEKİ TOPLUMUN BÖLÜNDÜĞÜNE İŞARET EDİLDİ

Dmitriy Peskov, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde yaşayanların da oylarını kullanamadığını, bu nedenle de bölgenin mevcut Moldova yönetimini destekleme eğiliminde olmadığını bildirdi.

Moldova içindeki vatandaşlarının birçoğunun, Cumhurbaşkanı Maya Sandu için oyunu vermediğine dikkati çeken Peskov, ülkedeki toplumun bölündüğünü kaydetti.

"SEÇİM MANİPÜLASYONLA DOLU"

Peskov, devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

Avrupa ülkelerinde çalışan Moldova vatandaşlarının aksine ülkedeki halkın büyük kısmı oyunu kullanamadı. Elbette, bu seçim sonucunu etkiledi. Bu nedenle seçimin temiz geçtiği söylenemez. Bu seçim demokratik ve adil değil, manipülasyonla dolu.

Rusya ile Moldova arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, Moldova yönetiminin Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istemediğini ve bu yönde siyaset izlemeye devam edeceğini ifade ederek, "Bu nedenle, Moldova-Rusya ilişkilerinin gelişimine dair beklentilere pembe gözlüklerle bakmayacağız." dedi.

"KİEV YÖNETİMİ, BU SÜRECE SEUL'U DE DAHİL ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da Rus ordusu safında savaşacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, Kiev yönetimi ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna meselesini uluslararası boyuta taşımak ve birçok ülkeyi bu meseleye dahil etmek için elinden geleni yaptığını aktararak, "Kiev yönetimi, bu sürece Seul'u dahil etmeye çalışıyor." ifadesinde bulundu.

Ayrıca, sözcü Peskov, The Wall Street Journal gazetesinin, "Rus askeri istihbaratının, Avrupa'ya kargo ile patlayıcı madde gönderdiği" yönündeki haberinin "güvenilir" olmadığını kaydetti.

SANDU, YÜZDE 55 OY ALARAK TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Moldova'da 3 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 55,33 oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

Sandu'nun rakibi Rusya yanlısı Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo ise yüzde 44,67 oy alarak seçim yarışını kaybetti.