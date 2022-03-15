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    Kremlin'den müzakere açıklaması: Olumlu ilerliyor

    Ukrayna-Rusya arasında devam eden müzakerelere yönelik açıklama yapan Sözcü Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 13:49
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    Kremlin'den müzakere açıklaması: Olumlu ilerliyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 20'inci gününde, müzakerelere yönelik Kremlin kanadından açıklama geldi.

    Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor." açıklamasında bulundu.

    HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    "Müzakere görüşmelerinin nereye varacağını konuşmak için erken." sözlerini kaydeden Sözcü Peskov, olası bir barış anlaşması için heyetler arası görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

    Kremlin den müzakere açıklaması: Olumlu ilerliyor #1

    "BATI MEDYASI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

    Batı medyasına yönelik Peskov, “Batı’nın Donetsk’te Ukrayna ordusunun yaptığı ölümcül saldırıları görmezden gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı dedi.

    Peskov açıklamalarında, Rus televizyonunda haber yayını sırasında editörlerden birinin yayın yapan spikerin arkasına geçip savaş karşıtı pankart açarak gerçekleştirdiği protestoyu, 'holiganlık' olarak değerlendirdi.

    Rus kanalında canlı yayın sırasında "savaşa hayır" eylemi VİDEO ARŞİV

    Kremlin den müzakere açıklaması: Olumlu ilerliyor #2


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