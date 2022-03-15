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Kremlin'den müzakere açıklaması: Olumlu ilerliyor

Kremlin'den müzakere açıklaması: Olumlu ilerliyor

Ukrayna-Rusya arasında devam eden müzakerelere yönelik açıklama yapan Sözcü Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor" dedi.