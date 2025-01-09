Kremlin'den 'Putin' değerlendirmesi: Trump'ın iletişime geçme isteğini memnuniyetle karşılayacak

DHA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da konuştu...

Peskov, burada gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişime geçme isteğini de değerlendiren Peskov, Putin'in ABD yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu daha önce de dile getirdiğini bildirdi.

"BU KONUDA HENÜZ BİR TALEP OLMADI"

Peskov, devamında şu sözleri sarf etti: