Kremlin'den 'Putin' değerlendirmesi: Trump'ın iletişime geçme isteğini memnuniyetle karşılayacak

DHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da konuştu...
Peskov, burada gündemdeki konuları değerlendirdi.
ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişime geçme isteğini de değerlendiren Peskov, Putin'in ABD yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu daha önce de dile getirdiğini bildirdi.
"BU KONUDA HENÜZ BİR TALEP OLMADI"
Peskov, devamında şu sözleri sarf etti:
Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı. Trump'ın göreve başlamasını beklemek daha doğru olur. Ancak Trump'ın göreve başladıktan sonra en üst düzeyde temasları yeniden başlatma yönündeki siyasi iradesi değişmezse elbette Putin, bunu memnuniyetle karşılayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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