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    Kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Bahamalar'da tutuklandı

    Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD başsavcılığının talebi üzerine Bahamalar'da tutuklandı.
    • 13.12.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:10
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    Kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Bahamalar'da tutuklandı

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX'in geçen ay ani bir şekilde batması konusunda Bankman-Fried'in, bugün ABD Kongresi önünde ifade vermesi bekleniyordu.

    Kongre üyesi Maxine Waters'a göre Bankman-Fried, tutuklanmasının ardından Kongre önünde ifade veremeyecek.

    Üç yıl önce Bahamalar'da kurulan FTX, işlemcilerin yalnızca 72 saat içerisinde borsadan 6 milyar dolar değerinde para çekmeye çalışmasının ardından nakit sıkışıklığına düşmüş, para çekme taleplerini karşılayacak para bulamamış ve 11 Kasım'da iflas ettiğini açıklamıştı.

    Müşterilere ait paraları kullandığı ortaya çıktı

    O zamandan bu yana Bankman-Fried'in, müşterilere ait 10 milyar doları şirketi büyütmek üzere gizlice kullandığı ortaya çıkmıştı.

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    "Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmadım"

    Bankman-Fried, suç işlediğini düşünmediğini ifade etmiş, 30 Kasım'da New York Times bünyesindeki Dealbook Summit ile gerçekleştirdiği söyleşide "Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmaya çalışmadım." demişti.

    Reuters'ın haberine göre ABD'li savcılar, bugün Bankman-Fried aleyhine hazırladıkları iddianameyi açıklayacak.

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