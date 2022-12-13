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- Kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Bahamalar'da tutuklandı
Kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Bahamalar'da tutuklandı
- 13.12.2022 - 08:48
- Güncelleme : 13.12.2022 - 09:10
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX'in geçen ay ani bir şekilde batması konusunda Bankman-Fried'in, bugün ABD Kongresi önünde ifade vermesi bekleniyordu.
Kongre üyesi Maxine Waters'a göre Bankman-Fried, tutuklanmasının ardından Kongre önünde ifade veremeyecek.
Üç yıl önce Bahamalar'da kurulan FTX, işlemcilerin yalnızca 72 saat içerisinde borsadan 6 milyar dolar değerinde para çekmeye çalışmasının ardından nakit sıkışıklığına düşmüş, para çekme taleplerini karşılayacak para bulamamış ve 11 Kasım'da iflas ettiğini açıklamıştı.
Müşterilere ait paraları kullandığı ortaya çıktı
O zamandan bu yana Bankman-Fried'in, müşterilere ait 10 milyar doları şirketi büyütmek üzere gizlice kullandığı ortaya çıkmıştı.
"Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmadım"
Bankman-Fried, suç işlediğini düşünmediğini ifade etmiş, 30 Kasım'da New York Times bünyesindeki Dealbook Summit ile gerçekleştirdiği söyleşide "Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmaya çalışmadım." demişti.
Reuters'ın haberine göre ABD'li savcılar, bugün Bankman-Fried aleyhine hazırladıkları iddianameyi açıklayacak.