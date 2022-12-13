Kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Bahamalar'da tutuklandı

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD başsavcılığının talebi üzerine Bahamalar'da tutuklandı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX'in geçen ay ani bir şekilde batması konusunda Bankman-Fried'in, bugün ABD Kongresi önünde ifade vermesi bekleniyordu.

Kongre üyesi Maxine Waters'a göre Bankman-Fried, tutuklanmasının ardından Kongre önünde ifade veremeyecek.

Üç yıl önce Bahamalar'da kurulan FTX, işlemcilerin yalnızca 72 saat içerisinde borsadan 6 milyar dolar değerinde para çekmeye çalışmasının ardından nakit sıkışıklığına düşmüş, para çekme taleplerini karşılayacak para bulamamış ve 11 Kasım'da iflas ettiğini açıklamıştı.

Müşterilere ait paraları kullandığı ortaya çıktı

O zamandan bu yana Bankman-Fried'in, müşterilere ait 10 milyar doları şirketi büyütmek üzere gizlice kullandığı ortaya çıkmıştı.

"Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmadım"

Bankman-Fried, suç işlediğini düşünmediğini ifade etmiş, 30 Kasım'da New York Times bünyesindeki Dealbook Summit ile gerçekleştirdiği söyleşide "Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmaya çalışmadım." demişti.

Reuters'ın haberine göre ABD'li savcılar, bugün Bankman-Fried aleyhine hazırladıkları iddianameyi açıklayacak.