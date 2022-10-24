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    Kris Jenner, vasiyetini açıkladı

    Reality show yıldızı Kris Jenner, vasiyeti hakkında konuştu. Jenner, öldükten sonra yakılıp, küllerinin çocuklarına paylaştırılmasını ve kalıntılarından kolye yapılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 09:12
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    Kris Jenner, vasiyetini açıkladı

    Kardashian ve Jenner ailesinin hayatını konu alan reality programı 'Keeping Up With The Kardashians'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Kris Jenner, vasiyetini açıkladı.

    Bölümde Kim Kardashian, ameliyat olan Kris’in kalçasından alınan iki ufak kemiği saklamak ve bu kemiklerden kolye istediğini söyledi.

    “Yakılmak istiyordun”

    Sohbete dahil olan Khloe Kardashian, Kris'e daha önce dile getirdiği bu vasiyetini hatırlattı.

    Khloe Kardashian, “Sen de yakılmak istiyordun. Aramızda paylaştırdığımız küllerinden kolye yaptırmamızı söylemiştin.” dedi.

    66 yaşındaki Jenner da “Evet, bu harika bir plan” diyerek kızını onayladı.

    Kris Jenner, vasiyetini açıkladı #1

    6 çocuğu var

    Kris Jenner’ın 1978-1991 yılları arasında evli kaldığı Robert Kardashian'dan Kim, Khloe, Kourtney ve Rob adında 4 çocuğu bulunuyor.

    Daha sonra 1991'de Bruce Jenner ile nikah masasına oturan ve 2015 yılında boşandığı ikinci eşinin soyadını kullanmaya devam eden Kris Jenner'ın bu birliktelikten ise Kendall ile Kylie adında iki kızı var.

    Kris Jenner, vasiyetini açıkladı #2

    Cinsiyet değiştirip, kadın oldu

    Öte yandan Bruce Jenner, 2015'te cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın oldu ve 'Caitlyn' adını kullanmaya başladı.

    Jenner, 6 çocuğunun cinsiyet değiştirmesine rağmen kendisine hala “baba” dediklerini anlatmıştı.

    Kris Jenner, vasiyetini açıkladı #3

    Kris Jenner, vasiyetini açıkladı #4


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