Küba Dışişleri Bakanı: Koronada silaha yatırım yapılması utanç verici

BM Genel Kurulu'nda pandemi zamanında silaha yatırım yapan milyarderlere yönelik sert açıklamalar yapan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, bu durumun utanç verici olduğunu söyledi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Birlşemiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ABD'ye ateş püskürdü.

"KORONADA MİLYARDERLERİN SİLAHA YAPTIĞI HARCAMALAR UTANÇ VERİCİ"

Bakan Parilla, BM'de ABD'nin politikalarını hedef aldı. Konuşmasına Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü'nü anarak başlayan Rodriguez, "kovid-19 aşılarına erişimdeki bu büyük eşitsizlik göz önüne alındığında, milyarderlerin silahlara yaptığı harcamalar utanç verici" ifadelerini kullandı.

Parilla, "Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık çekiyor ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2021'de 130 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenecek" dedi.

"ABD NÜKLEER SİLAHLARI KULLANIMA HAZIR TUTAN BİR ÜLKE"

Pandeminin, 'çoklu ve yıkıcı etkileri olan bir kriz yarattığını' belirten Rodriguez, ABD ve müttefiklerinin çok daha agresif nükleer doktrinler benimsediğini ve cephanelerini modernize edip genişlettiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra dünya üzerinde halihazırda 13 bin 80 nükleer silah olduğunu, bunların 3 bin 825'inin konuşlandırılmış ve yaklaşık 2 bininin de operasyonel durumda olması nedeniyle endişeli olduklarını ifade eden Kübalı bakan, ABD'nin bu yıkıcı teçhizatları en fazla sayıda kullanıma hazır tutan ülke olduğunu anımsattı.