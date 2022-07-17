Küba yönetimi, ABD'de yapılan protestoya tepki gösterdi

Başbakan Cruz, "Devrimci hükümetimizi ablukaya alarak sıkıştırmaya çalışan stratejiyi kınıyoruz" dedi.

ABD'nin Florida eyaleti, Küba yönetimi karşıtı gösteriye sahne oldu.

Miami kentinde, dün ellerinde Küba ve ABD bayrakları ile pankartlar taşıyan bir grup Kübalı, ülkenin Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'i protesto etti.

Küba Başbakanı'ndan tepki

Bunun üzerine Küba yönetimi, protestocu Küba vatandaşlarına tepki gösterdi.

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden, ülke ve yönetimlerini Miami'de protesto eden Kübalıları eleştirdi.

"Devrimi yok etmeye çalışan plan başarılı olamayacak"

Cruz, "Bugün, devrimci hükümetimizi ablukaya alarak sıkıştırmaya çalışan ve buna yönelik önlemleri artıran stratejiyi bir kez daha kınıyoruz. Zorlama ve baskıcı yöntemlere başvurarak devrimi yok etmeye çalışan herhangi bir planın başarılı olamayacağını yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve siyasi ambargosunu protesto eden bir grup Kübalının fotoğraflarını paylaştı.

"ABD ablukasının bitmesi için seslerini yükseltiyorlar"

AA'nın haberine göre, ABD'de yaşayan Kübalıların ismini almadan bu protestocu grubu eleştiren Rodriguez, "Küba ile birbirine benzemeyen dayanışma gösterileri, devrime destek bu hafta vuku buldu. Onlar, ABD ablukasının bitmesi için hep birlikte sesini yükseltiyor, Küba halkının meşru hakkını destekliyorlar." dedi.