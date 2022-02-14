Küba'da açılan ilk LGBT oteli, yeniden hizmete girdi

Küba'da 2019'da hizmete girip koronavirüs salgını nedeniyle ara veren ilk LGBT oteli, kapılarını yeniden açtı.

Yıllardır uygulanan ambargolar nedeniyle açlık ve sefalet içerisinde olan Küba'nın, en büyük geliri turizm olarak biliniyor.

Bu kapsamda ülkede, 2019 yılında dünyanın ilk LGBT otelini açılmıştı.

LGBT OTELİ YENİDEN HİZMETE GİRDİ

Pandemiden önce açılan otel, koronavirüs salgını nedeniyle hizmete ara vermişti.

Adı, 'Gökkuşağı Oteli' olan ve eşcinsel misafirlerini ağırlamayı planlayan otel, yeniden açıldı.

"KENDİMİZ OLMAYA TEŞVİK EDİLİYORUZ"

BBC'de yer alan habere göre Toronto'dan Küba'yı ziyarete gelen Kevin McGarth, "Karayipler'de bir vaha" olarak nitelendirerek, "Kendiniz olmaya teşvik edildiğiniz ve hoş karşılandığınız bir yerde olabilmek güzel." dedi.

McGarth, "Buraya geldiğimizde, buradaki tek koşulun hoşgörü olduğunu ve insanlara karşı hoşgörülü olmamanız durumunda gitmenizin isteneceğini söyleyen bir feragatname imzaladık." ifadelerini kullandı.

CASTRO, 'YENİDEN EĞİTİM' KAMPINA GÖNDERİYORDU

Öte yandan Küba'da, LGBT'ye yönelik karşı bir tutum olduğu biliniyordu.

Komünist lider Fidel Castro'nun ilk dönemlerinde, eşcinsel erkekler ve kadınlar "yeniden eğitim" adı altında çalışma kamplarına gönderiliyordu.