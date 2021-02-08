Küba'da devlet kontrolündeki sektörlerde özel işletmelere faaliyet izni verildi

ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonomide daralma yaşayan Küba, özel teşebbüslere izin verdiği sektör sayısını artırdı.

Küba'da artan enflasyon karşısında radikal bir karar alındı.

Çalışma Bakanı Elena Feito, ülkede devlet kontrolünde bulunan 2 binden fazla sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verileceğini açıkladı.

DEVLET KONTROLÜNDEKİ SEKTÖR SAYISI ARTTI

CNN’in haberine göre, Feito, özel teşebbüslerin yer almasına izin verilen devlet kontrolündeki sektörlerin sayısını artırdıklarını duyurdu.

Böylece komünist yönetimin hakim olduğu ülkede özel şirketlerin faaliyet gösterebileceği alanların sayısı 127’den yaklaşık 2 bine çıktı.

124 SEKTÖR KONTROL ALTINDA TUTULACAK

Feito, 124 sektörün ise devlet kontrolünde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Küba’da yüz binlerce küçük çiftliğin yanı sıra zanaatkarlar, taksi şoförleri ve küçük işletmeler devlet dışı sektörü oluşturuyor. Bu sektörde çalışan yaklaşık 600 bin kişi ülkedeki iş gücünün neredeyse yüzde 13’üne karşılık geliyor.

KÜBA EKONOMİSİ YÜZDE 11 DARALDI

Hükümet ayrıca iflaslara yol açsa bile bazı devlet şirketlerine para desteğini kaldırmayı planlıyor.

Financial Times'ın, görüşlerine yer verdiği analistlere göre, hem parasal reform hem de özel sektörü serbest bırakma kararı riskli kabul ediliyor.

Sosyalist yönetim anlayışının benimsendiği ülke, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı yaptırımlar ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşadı. Küba ekonomisi 2020'de yüzde 11 küçüldü.

"BIDEN YÖNETİMİ İNANMALI"

Kübalı ekonomist Ricardo Torres, ekonomiyi açma hareketinin iş oluşturmaya ve enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olacağını söyledi.

Torres kararla ilgili olarak, "Yetkililere devlet şirketlerinin yeniden yapılandırılmasında ilerleme için daha büyük bir özgürlük payı veriyor ve bürokrasinin yetkisini azaltıyor." dedi.

ABD-Küba Ticaret ve Ekonomi Konseyi Başkanı John Kavulich ise "Kilit nokta, Biden yönetiminin (Küba Devlet Başkanı) Miguel Diaz-Canel yönetiminin ekonomiyi yeniden yapılandırma konusunda ciddi olduğuna inanması gerektiğidir." görüşünü paylaştı.

TRUMP'IN YAPTIRIMLARI

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2015'te başlatılan iki ülke ilişkilerinde normalleşme süreci, 2017'de Trump’ın iktidara gelmesiyle sekteye uğramıştı.

Trump, Küba’ya insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırımlar uygulamış, ayrıca seyahat ve turizm alanında yeni kısıtlamalar getirmişti.