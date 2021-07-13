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    Küba'da hükümeti protesto edenler gözaltına alındı

    Küba'da hükümeti protesto edenler gözaltına alındı

    11 Temmuz'da halk tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katılanlar gözaltına alınırken Küba Devlet Başkanı, vatandaşlarını devrime sahip çıkmaya davet etti.
    • AA
    • 13.07.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 14:10
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    Küba'da 11 Temmuz'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde polis, protestoculara müdahale etti.

    Protestocuların polisle karşı karşıya kaldığı gösterilerde biber gazı kullanıldığı ve bazılarının da dövüldüğü anlar sosyal medyada yayıldı.

    100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yine sosyal medya üzerinden göstericilerin gözaltına alınmaya devam edildiği yönünde paylaşımlar yapılırken, kâr amacı gütmeyen insan hakları örgütü Cubalex, pazar gününden bu yana yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı iddiasını paylaştı.

    Küba da hükümeti protesto edenler gözaltına alındı #1

    "TÜM DEVRİMCİLERİ SOKAKLARA ÇAĞIRIYORUZ"

    Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

    Küba da hükümeti protesto edenler gözaltına alındı #2

    İNTERNETE ERİŞİM ENGELLENDİ

    Protestoların hızla yayılmasının ardından gösteriler başkent Havana'ya taşınırken ada genelinde internet hizmetine erişim engellendi.

    Dünyadaki internet kısıtlama ve engellemelerini eş zamanlı denetleyen Netblocks, adada WhatsApp, Facebook, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığını açıkladı.

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    Küba sokakları, gösteriye sahne oldu ViDEO

    GÖSTERİCİLER POLİS ARAÇLARINA ZARAR VERDİ

    Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olaylarda göstericilerin polis araçlarına zarar verdiği, devlete ait bazı işletmelerin yağmalandığı görüldü.

    Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestoculara "paralı askerler" nitelemesinde bulundu.

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    ABD'NİN FİNANSE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez da yaptığı açıklamada, protestocuların ABD tarafından finanse edildiği ve kışkırtıldığını öne sürdü.

    KÜBA'DAKİ PROTESTOLARIN ÇIKIŞI

    Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

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    YETKİLİLER, KORONAVİRÜS KRİZİNİ YÖNETEMEMEKLE SUÇLANIYOR

    Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

    Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri koronavirüs krizini yönetememekle suçlamıştı.

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