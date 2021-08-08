Küba'da küçük ve orta ölçekli işletmeler kurulmasına izin verildi

Küba'da küçük ve orta ölçekli işletmeler kurulmasına izin verildi

Komünizmle yönetilen ve işletmelerin devlet mülkiyetinde olduğu Küba'da küçük ve orta büyüklükteki şirketlere özel işletme izni tanınacağı açıklandı.

Küba'da halk, salgın sonrası ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşadı.

Komünizm yönetiminden memnun olmayan yüzlerce protestocu, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti.

Pandemi ve ambargo nedeniyle zor günler geçiren Küba, ekonomik reformlarına hız verdi.

KÜBA, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KOBİ'LERİ TANIYACAK

İşletmelerin devlet mülkiyetinde olduğu ülkede Devlet Konseyi, geçtiğimiz günlerde Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) özel işletme izni tanıyacağını açıkladı.

Yeni kurallara göre, Küba’da mikro-küçük ve orta ölçekli işletmeler özel şirket olarak faaliyet yürütebilecek.

İşletme büyüklüğünün çalışan sayısına göre hesaplandığı ülkede en fazla 100 çalışanı olan işletmelere izin verilecek.

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600 BİN KÜBALIYI ETKİLİYOR

Komünist Parti tarafından yönetilen Küba’da KOBİ’ler işçi sayısına göre sınıflandırılıyor.

1-10 arası işçi çalıştıran işletmeler mikro, 11-35 arası işçi çalıştıranlar küçük, 36-100 arası işçi çalıştıran işletmeler ise orta olarak anılıyor.

Halihazırda 600 bin Kübalı’nın özel sektörde çalıştığı tahmin ediliyor, bu da işgücünün yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor.