Küba'da petrol depolama tesisi patladı

Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisindeki tankere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi de yaralandı.

Küba'nın Matanzas kentindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesisindeki bir tankere dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 4 büyük patlama meydana geldi.

Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 121 kişi de yaralandı.

17 itfaiyeci kayıp

İHA'nın haberine göre itfaiyecilerin ve diğer görevlilerin alevlere müdahale ettiği bölgede 17 itfaiyeci de kayboldu.

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan açıklamada, itfaiyecilerin ve diğer görevlilerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Yangın bölgesinin yakınında bulunan Dubrocq mahallesindeki 800 kişi ise tahliye edildi.

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Meksika'dan Küba 'ya destek

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'den gelen çok sayıda yardım teklifine teşekkür etti. Ayrıca dün gece saatlerinde Meksika'dan bir uçak destek için Küba'ya geldi.

Ayrıca Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernndez de Cossio, ABD hükümetinin petrol tesisindeki yangının söndürülmesi için teknik yardım teklifinde bulunduğunu ifade etti.





Devlet Başkanı bölgeye gitti

Öte yandan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Başbakan Manuel Marrero’nun Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ettiği bildirildi.

Limandaki patlamanın, dün (cuma) gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.