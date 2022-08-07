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    Küba'da petrol depolama tesisi patladı

    Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisindeki tankere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi de yaralandı.
    • 07.08.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 11:27
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    Küba'da petrol depolama tesisi patladı

    Küba'nın Matanzas kentindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesisindeki bir tankere dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 4 büyük patlama meydana geldi.

    Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 121 kişi de yaralandı.

    17 itfaiyeci kayıp

    İHA'nın haberine göre itfaiyecilerin ve diğer görevlilerin alevlere müdahale ettiği bölgede 17 itfaiyeci de kayboldu.

    Küba Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan açıklamada, itfaiyecilerin ve diğer görevlilerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

    Yangın bölgesinin yakınında bulunan Dubrocq mahallesindeki 800 kişi ise tahliye edildi.

    Küba'da petrol depolama tesisi patladı VİDEO


    Küba da petrol depolama tesisi patladı #1

    Meksika'dan Küba'ya destek

    Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'den gelen çok sayıda yardım teklifine teşekkür etti. Ayrıca dün gece saatlerinde Meksika'dan bir uçak destek için Küba'ya geldi.

    Ayrıca Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernndez de Cossio, ABD hükümetinin petrol tesisindeki yangının söndürülmesi için teknik yardım teklifinde bulunduğunu ifade etti.

    Küba da petrol depolama tesisi patladı #2

    Devlet Başkanı bölgeye gitti

    Öte yandan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Başbakan Manuel Marrero’nun Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ettiği bildirildi.

    Limandaki patlamanın, dün (cuma) gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

    Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

    Küba da petrol depolama tesisi patladı #3

    Küba da petrol depolama tesisi patladı #4

    Küba da petrol depolama tesisi patladı #5


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