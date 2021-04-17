Küba’nın eski Devlet Başkanı Castro, FCC Genel Sekreterliği'ni bıraktı

Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Modesto Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevini bıraktığını açıkladı.

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro’dan 2006’da Devlet Başkanı görevini devralan kardeşi Raul Modesto Castro, 2018 yılında Başkanlık görevini şu anki Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e bırakmıştı

PARTİNİN GENEL SEKRETERLİĞİNİ DE BIRAKTI

Raul Modesto Castro başkanlık görevini devretmesinin ardından, Küba Komünist Partisi (FCC) Genel Sekreteri olarak parti üyeliğine devam ediyordu.

Son olarak Castro’nun varisinin açıklanması ve 19 Nisan’da tamamlanması beklenen parti kongresinde konuşan Castro’dan, Parti’nin Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığı duyurusu geldi.

"KOMÜNİST PARTİ'Yİ EĞİTİMLİ LİDERLERE BIRAKTI"

Komünist Parti’nin resmi gazetesi Granma’da yer alan haberde, Castro’nun partinin Küba’nın başkenti Havana’daki kongresinde yaptığı açıklama ile FCC Genel Sekreteri görevini bıraktığını duyurduğu belirtilerek, "Ordu Generali, ülkenin liderliğini, onlarca yıllık deneyimle tecrübeli ve devrimin etiklerine bağlı, ulusun tarihi ve kültürü ile özdeşleşmiş bir grup eğitimli lidere teslim etmekten memnun olduğunu duyurdu" ifadeleri kaydedildi.

62 YILLIK CASTRO DEVRİ BİTTİ

Castro’nun bu hafta sonu görevinden resmen istifa etmesi ve görevi Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e devretmesi bekleniyor. Castro’nun istifası, Küba’da ağabeyi Fidel Castro’nun 2006’da görevlerini Raul’a devretmeden önce iktidara geldiği 1959’dan bu yana kesintisiz devam eden "Castro döneminin" sona erdiğini gösteriyor.

12 YIL KÜBA'YI YÖNETMİŞTİ

Raul Modesto Castro, Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro’dan 2006’da Devlet Başkanı görevini devralmış, 2018 yılında ise Başkanlık görevini şu anki Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e bırakmıştı.

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