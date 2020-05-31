Küçük kız, kedileri sandalyeye oturtup ders anlattı

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Kedileri sandalyaye oturtup, ders anlatan küçük kızın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Evinde bulunan kedi dostlarını, sandalyeye oturtan küçük kız tahtanın önüne geçerek ders anlattı.

Saldalyede sakin sakin oturan kediler ise ne olup bittiğini anlamadan, ufaklığı izledi.

KÜÇÜK KIZ, KEDİLERE DERS ANLATTI

Zaman zaman kedilere yönelerek, soru soran küçük kızın ders anlattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anlar sosyal medyada paylaşılırken, izleyenleri gülümsetti.

Kedileri sandalyeye oturtup ders anlatan ufaklık