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- Kudüs, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü
Kudüs, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü
3 semavi dinin kutsal kenti Kudüs'te, öğleden sonra kar yağışı etkili olurken, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs beyaza büründü.
- AA
- 18.02.2021 - 03:54
- Güncelleme : 18.02.2021 - 04:03
Kış mevsimi, Ortadoğu'da sert yüzünü göstermeye başlarken, İsrail işgali altındaki Kudüs'e de mevsimin ilk karı düştü.
ŞAM KAPISI'NDA KAR TOPU OYNADILAR
Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde toplanan Filistinliler, kar topu oynayarak eğlendi.
Her yaştan Filistinli, Şam Kapısı'nda Kudüs'e düşen mevsimin ilk karının tadını çıkarırken, bazıları fotoğraf çekti.
Kudüs, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü-Foto Galeri
Kudüs, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü-Video
ZEYTİN DAĞI DA BEMBEYAZ
Mescid-i Aksa'ya komşu Zeytin Dağı'nda da benzer manzaralar vardı.
Bazı sürücüler, tehlikeye aldırmadan araçlarıyla kaygan zeminde drift yaptı.
KUDÜS, 2 YIL SONRA YENİDEN KAR GÖRDÜ
630 metre rakıma sahip Kudüs'te en son kar Ocak 2019'da yağmıştı.