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Kudüs surlarında ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları
İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.
- İHA
- 16.09.2020 - 04:16
İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imzalandı.
BAYRAKLARI KUDÜS SURLARINA YANSITILDI
İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.