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    Kudüs surlarında ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları

    İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 04:16
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    Kudüs surlarında ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları

    İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imzalandı.

    BAYRAKLARI KUDÜS SURLARINA YANSITILDI

    İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

    Kudüs surlarında ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları #1

    Kudüs surlarında ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları #2

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