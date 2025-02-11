Kudüs'e giden otoyolda İsrailli esir yakınlarından protesto

AA

Hamas tarafından dün alınan kararda, 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasının askıya aldığı duyuruldu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bütün esirlerin dönmesini sağlaması talebiyle gösteri düzenledi.

"İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERELERİ YÜRÜTMEK ÜZERE DOHA'YA TAM YETKİLİ BİR HEYET GÖNDER"

"Savaşın tamamen durması" ve esirlerin bir an önce geri getirilmesi taleplerini bildiren pankartlar açan göstericiler, meşaleler yakarak slogan attı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Anlaşmayı sabote etmeyi bırakarak tüm esirlerin bir an önce serbest kalmasını sağlamak için ikinci aşama müzakereleri yürütmek üzere Doha'ya tam yetkili bir heyet gönder." diye seslendi.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Eylem sırasında trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden protestocular, pazartesi gecesi de Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi’ni trafiğe kapatarak hükümeti protesto etmişti.

NE OLMUŞTU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ESİR TAKASININ ERTELENMESİ İÇİN GEREKÇE

Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığının altını çizerek İsrail'in, "Gazze'deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünün geciktirmesi, Filistinlilere devam eden ölümcül saldırıları, geçici barınma ve tıbbi yardım girişinin engellenmesi ihlallerini" esir takasının ertelenmesi için gerekçe olarak göstermişti.

Uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu, Doha'daki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmeden dönen müzakere heyetini değerlendirmek üzere yapılacak güvenlik kabinesi toplantısını salı akşamından sabahına çekmişti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.