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    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü

    Hastane otoparkında meydana gelen çöküntüde, araçlar peş peşe çukura düştü. O anlar hem güvenlik kameralarına hem cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:25
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    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü

    Kudüs’te bulunan bir hastanenin otopark zemininde çökme meydana geldi.

    Araçlar teker teker oluşan çukurlara düştü.

    Araçların düşme anları hem güvenlik kameralarına hem cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    HALK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Meydana gelen büyük çukura düşmelerin engellenmesi için bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri, oluşabilecek yeni çöküntülere karşı halkı bölgeden uzaklaştırdı.

    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü VİDEO

    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü #1

    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü #2

    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü #3

    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü #4

    Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü #5

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