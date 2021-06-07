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- Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü
Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü
Hastane otoparkında meydana gelen çöküntüde, araçlar peş peşe çukura düştü. O anlar hem güvenlik kameralarına hem cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İHA
- 07.06.2021 - 17:22
- Güncelleme : 07.06.2021 - 17:25
Kudüs’te bulunan bir hastanenin otopark zemininde çökme meydana geldi.
Araçlar teker teker oluşan çukurlara düştü.
Araçların düşme anları hem güvenlik kameralarına hem cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
HALK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Meydana gelen büyük çukura düşmelerin engellenmesi için bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, oluşabilecek yeni çöküntülere karşı halkı bölgeden uzaklaştırdı.
Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü VİDEO