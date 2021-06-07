Haberler

Dünya Haberleri

Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü

Kudüs’te hastane otoparkı çöktü, araçlar çukura düştü

Hastane otoparkında meydana gelen çöküntüde, araçlar peş peşe çukura düştü. O anlar hem güvenlik kameralarına hem cep telefonu kameralarına yansıdı.