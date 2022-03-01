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    Kudüs'te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet

    Kudüs'te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet

    İsrail askerlerinin 12 yaşlarındaki Filistinli bir çocuğu canice darbettiği o anlar saniye saniye kayda alındı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 13:31
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    Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaştayken bir başka zulüm ise İsrail'in başkenti Kudüs'te yaşanıyor.

    İsrail askerleri Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

    12 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğu feci şekilde darbedildi.

    YERE YATIRIP ACIMASIZCA DÖVDÜLER

    Kolunun altına sıkıştırdığı çocuğu yere yatıran İsrail askeri, defalarca masum kızın kafasını yumrukladı.

    Savunmasız halde kurtarılmayı bekleyen çocuk boğazına sarılan bir asker tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

    Yaşananlar karşısında büyük bir paniğe kapılan çevredekiler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Askerler halka coplarla karşılık verdi.

    Kudüs'te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet

    Kudüs te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet #1

    Kudüs te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet #2

    Kudüs te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet #3


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