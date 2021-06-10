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- Kudüs’te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede: 2 yaralı
Kudüs’te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede: 2 yaralı
Evlerinden çıkarılmasına karar verilen Filistinli ailelerin karara itiraz etmesi üzerine, İsrail mahkemesinde bugün duruşma görüldü. İsrail askerleri, toplanan Filistinlilere müdahale etti.
- İHA
- 10.06.2021 - 13:02
- Güncelleme : 10.06.2021 - 13:17
İsrail’in, Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikaları hız kesmeden devam ediyor.
Şeyh Cerrah’ta başlayan olayların ardından politikalarından geri adım atmayan İsrail, Silvan Mahallesi’ndeki Filistinlilerin evlerinden çıkarılması için çalışma yürütüyor.
İşgal altındaki Kudüs’te bulunan İsrail mahkemesinde, 2 ailenin evinden çıkarılmasına yönelik yapılan itirazın duruşması görüldü.
KARAR ERTELENDİ
Filistinliler, mahkeme binası önünde toplandı.
İsrail güçleri, toplanan halka müdahale etti.
Çıkan arbede sonucu 2 Filistinli yaralanırken 1 kişi de göz altına alındı.
Filistinli ailenin itirazına ilişkin nihai karar, 8 Temmuz tarihine ertelendi.
Kudüs’te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede: 2 yaralı VİDEO