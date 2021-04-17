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    Kudüs'te İsrail polisi teravih namazından çıkan Filistinlilere müdahale etti

    İsrail polisinin Ramazan'ın 4’üncü gününde de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahalesinde biri Yahudi 7 kişi yaralandı.
    • AA
    • 17.04.2021 - 22:11
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    Kudüs'te İsrail polisi teravih namazından çıkan Filistinlilere müdahale etti

    İsrail polisi, Ramazanın 4’üncü gününde de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahalede bulundu.

    TERAVİH SONRASI ARBEDE ÇIKTI

    Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. Olayda 7 kişi yaralandı.

    Kudüs'te İsrail polisi teravih namazından çıkan Filistinlilere müdahale etti

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