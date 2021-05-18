Haberler

Dünya Haberleri

Kudüs’te İsrail’i protesto için kepenk indirdiler

Kudüs’te İsrail’i protesto için kepenk indirdiler

Saldırıları protesto eden Filistinliler, Kudüs’ün bazı bölgelerinde kepenk indirdi. Şam Kapısı’nda toplanan yüzlerce kişi ise Filistin bayrağı açarak İsrail’i protesto etti.