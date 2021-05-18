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- Kudüs’te İsrail’i protesto için kepenk indirdiler
Kudüs’te İsrail’i protesto için kepenk indirdiler
Saldırıları protesto eden Filistinliler, Kudüs’ün bazı bölgelerinde kepenk indirdi. Şam Kapısı’nda toplanan yüzlerce kişi ise Filistin bayrağı açarak İsrail’i protesto etti.
- İHA
- 18.05.2021 - 17:20
İsrail’in sivil Filistinlileri hedef alan saldırıları durmaksızın devam ediyor.
Bu saldırıları protesto eden Filistinliler, 1 günlük greve gitti. İşgal altındaki Kudüs topraklarında yaşayan Filistinliler, kepenk indirdi.
Sokaklara sessizlik hakim oldu. Eski Şehir bölgesinde yer alana Şam Kapısı önünde ise yüzlerce kişi toplandı.
“YAŞASIN FİLİSTİN”
Protestoya katılan Filistinliler İsrail'in Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistin ailelerin evlerinde zorla çıkarılması şiddetle kınandı.
Filistin bayrağı açan protestocular “Yaşasın Filistin” sloganı attı.
İsrail’in işgalini hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini ifade eden Filistinlilere İsrail güçleri müdahale etti.
Kudüs’te İsrail’i protesto için kepenk indirdiler VİDEO