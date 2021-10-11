Haberler

Dünya Haberleri

Kudüs’te Müslüman mezarları tahrip edildi

Kudüs’te Müslüman mezarları tahrip edildi

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarındaki Müslüman mezarlarını tahrip etti. Kazı yapılan mezarlığın yerine park yapılması planlanıyor.