- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kudüs’te Müslüman mezarları tahrip edildi
Kudüs’te Müslüman mezarları tahrip edildi
- İHA
- 11.10.2021 - 07:36
- Güncelleme : 11.10.2021 - 09:21
Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Müslüman Yusufiye Mezarlığı’ndaki birkaç kabir, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin iş makineleriyle tahrip edildi.
Mezarlığın bekçisi Mustafa Ebu Zehra yaptığı açıklamada, belediyeye ait iş makinelerinin mezarlığa girdiğini ve mezarlardan bazılarını yıktığını söyledi.
Zehra, yapılan kazı çalışmalarında Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardan bazı kemiklerin ortaya çıktığını da ifade etti.
KEMİKLERİN ÜSTÜ YENİDEN TOPRAKLA ÖRTÜLDÜ
Bölgeye gelen Filistinliler, iş makinelerinin çalışmasını önlemeye çalıştı. Filistinlilerin tepkisi üzerine kazı çalışması durdurulurken, Filistinliler kemiklerin üstünü yeniden toprakla örttü.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, İsrail Mahkemesi’nin İsrail Arkeoloji İdaresi’ne söz konusu mezarlıkta kazı çalışması için izin verildiğini bildirdi.
Kudüs’te Müslüman mezarları tahrip edildi VİDEO
PARK YAPACAKLAR
Mezarlıkta 1948 ve 1967 yıllarındaki savaşlarda hayatını kaybeden Müslümanların mezarlarının yer aldığını belirten Dicani, kazı çalışmalarına karşı her türlü yasal yola başvuracaklarını vurguladı.
Öte yandan, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi’nin söz konusu alanda park yapmayı hedeflediği aktarıldı.