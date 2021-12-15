Kudüs’teki 2 Filistinli ailenin evleri yıkıldı

İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik işgal ve baskı politikalarına devam ediyor…

Kudüs’teki Muğrabi Kapısı yakınlarında yaşayan El-Hilisi Ailesi'nin evini, izinsiz inşa ettikleri gerekçesiyle yıktı.

Kudüs’ün doğusundaki Al-Tur Mahallesi'ndeki Şiyah bölgesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, Burkan Ailesi'nin 1 ay önce yıkmaya başladığı evin temel yıkımını tamamladı.

Aile, yıkım masrafı 400 bin şekellik (yaklaşık 12 bin 850 dolar) cezadan kaçmak için, kasım ayında evlerini yıkmıştı.

Fakat İsrail güçleri, aileyi masrafları ödemeye mecbur bırakmak için binanın temellerini yıktı.

İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 Filistinli ailenin evlerini yıktı VİDEO



İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 Filistinli ailenin evlerini yıktı

Kudüs’teki El-Hilisi ve Burkan ailelerinin evleri, İsrail güçleri tarafından yıkıldı. Öte yandan yıkım masrafı alabilmek için İsrail güçleri, Burkan ailesinin yıkılmış evinin temellerini yıktı.

İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik işgal ve baskı politikalarına devam ediyor…

Kudüs’teki Muğrabi Kapısı yakınlarında yaşayan El-Hilisi ailesinin evini, izinsiz inşa ettikleri gerekçesiyle yıktı.

Kudüs’ün doğusundaki Al-Tur mahallesindeki Şiyah bölgesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, Burkan ailesinin 1 ay önce yıkmaya başladığı evin temel yıkımını tamamladı.

YIKILAN EVİ YIKTILAR

Aile, yıkım masrafı 400 bin şekellik (yaklaşık 12 bin 850 dolar) cezadan kaçmak için, kasım ayında evlerini yıkmıştı.

Fakat İsrail güçleri aileyi masrafları ödemeye mecbur bırakmak için binanın temellerini yıktı.

İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 Filistinli ailenin evlerini yıktı Kudüs’teki El-Hilisi ve Burkan ailelerinin evleri, İsrail güçleri tarafından yıkıldı. Öte yandan yıkım masrafı alabilmek için İsrail güçleri, Burkan ailesinin yıkılmış evinin temellerini yıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik işgal ve baskı politikalarına devam ediyor… Kudüs’teki Muğrabi Kapısı yakınlarında yaşayan El-Hilisi ailesinin evini, izinsiz inşa ettikleri gerekçesiyle yıktı. Kudüs’ün doğusundaki Al-Tur mahallesindeki Şiyah bölgesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, Burkan ailesinin 1 ay önce yıkmaya başladığı evin temel yıkımını tamamladı. YIKILAN EVİ YIKTILAR Aile, yıkım masrafı 400 bin şekellik (yaklaşık 12 bin 850 dolar) cezadan kaçmak için, kasım ayında evlerini yıkmıştı. Fakat İsrail güçleri aileyi masrafları ödemeye mecbur bırakmak için binanın temellerini yıktı.