Kudüs’teki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde yaşanan patlamalarda, Kanada vatandaşı olan 16 yaşındaki Aryeh Schubak isimli gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kudüs, bugün patlama sesleri ile güne uyandı.

Batı Kudüs'ün girişinde yer alan Givat Shaul bölgesindeki bir otobüs durağında ve Kudüs'ün başka bir girişi olan Ramot kavşağındaki otobüs durağı yakınında, sabah saatlerinde patlamalar yaşandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki Kanada vatandaşı Aryeh Schupak hayatını kaybetti.

Schupak için yerel saatle 15.00'te cenaze töreni düzenleneceği, gencin Har Hamenuhot Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

“Kanada her türlü terörü kınamaya devam ediyor”

İHA’nın haberine göre; Kanada'nın Kudüs Büyükelçisi Lisa Stadelbauer, sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımda, "Genç bir Kanadalının bu sabah Kudüs'te meydana gelen menfur terör saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamak yürek burktu. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Kanada her türlü terörü kınamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kudüs’te patlama meydana geldi VİDEO

“İsraillerin güvenliğini hızla sağlamak için her şeyi yapacağız”

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Shaare Zedek Tıp Merkezi’ne getirilen yaralıları ziyaret etti.

Netanyahu, “Teröre karşı mücadelemiz devam ediyor. Tüm İsraillerin güvenliğini hızla sağlamak için her şeyi yapacağız. Acımasızca öldürülen 16 yaşındaki Aryeh'in ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail polisinden yapılan son açıklamada, "Kudüs'te karadan ve havadan aramalar devam ediyor. İsrail polisinin bomba imha uzmanları tarafından ilk incelemeler, olay yerlerine patlayıcı maddelerin yerleştirildiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Sabah saatlerinde polis tarafından yapılan ilk açıklamada, 14 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail medyası patlamaların çanta içine konulan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini belirtmişti.