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    Kuleba'dan Lavrov ile görüşme hakkında açıklama

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya'da görüşeceği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapılacak görüşmeye değinerek "Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız" dedi.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 18:14
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    Kuleba'dan Lavrov ile görüşme hakkında açıklama

    Dışişleri Bakanlığının aracılığıyla Ukrayna ve Rusya’nın Dışişleri Bakanları, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yanan ilk kez yarın Antalya’da bir araya gelecek.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşme için ciddi hazırlık içinde olduklarını belirterek, Lavrov’un masaya Rus propagandasıyla değil olumlu taleplerle geleceğini düşündüğünü açıkladı.

    "ÇOK GÜÇLÜYÜZ VE ÇOK ŞEY TALEP EDECEĞİZ"

    Rusya karşısında masada ellerinin güçlü olduğunu ifade eden Kuleba, şu ifadeleri kullandı:

    "Merhabalar Sayın Ukraynalılar. Rus meslektaşım Lavrov ile görüşmeye hazırlanıyoruz. Görüşmemiz yarın olacak olumlu sonuçlar alabilmek için şu anda ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Bu görüşmeden çok üst sonuçlar beklemiyoruz. Ancak mümkün olduğu müddetçe çaba göstereceğiz. Amacımız ateşkes, işgal edilen toprakların geri kazandırılması ve insani koridorlar. Askerlerimiz, Devlet Başkanımız ve yaptırımlar sayesinde elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız. Biz çok güçlüyüz ve çok şey talep edeceğiz. Lavrov’un Rus propagandasıyla değil olumlu taleplerle geleceğini düşünüyorum. Yaşasın Ukrayna"

    Kuleba dan Lavrov ile görüşme hakkında açıklama #1


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