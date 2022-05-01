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    Kum fırtınası Irak'ı etkisi altına aldı

    Kum fırtınası etkisi altına giren Irak'ta objektiflere birbirinden çarpıcı fotoğraflar yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 17:43
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    Kum fırtınası Irak'ı etkisi altına aldı

    Son dönemde Irak etkili kum fırtınası ile mücadele ediyor.

    Başkent Bağdat’ta başlayan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Kum fırtınası nedeniyle trafikte görüş mesafesi kısaldı.

    Bağdat film setine döndü

    Iraklıların zor anlar yaşadığı fırtına esnasında objektiflere ise film karelerini anımsatan görüntüler yansıdı.

    Kum fırtınası Irak'ı etkisi altına aldı VİDEO

    Irak, nisandan itibaren fırtına etkisinde

    Fırtına ülkede Nisan ayı başından itibaren aralıklarla etkili oluyor.

    Fırtına Salahaddin şehrine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açmıştı.

    Erbil kentinde de kum fırtınası nedeniyle nefes darlığı şikayetiyle 222 kişinin hastanelere başvurduğu bildirilmişti.

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    Kum fırtınası Irak ı etkisi altına aldı #5

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