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Kum fırtınası Irak'ı etkisi altına aldı
Kum fırtınası etkisi altına giren Irak'ta objektiflere birbirinden çarpıcı fotoğraflar yansıdı.
- Haber Merkezi
- 01.05.2022 - 17:43
Son dönemde Irak etkili kum fırtınası ile mücadele ediyor.
Başkent Bağdat’ta başlayan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kum fırtınası nedeniyle trafikte görüş mesafesi kısaldı.
Bağdat film setine döndü
Iraklıların zor anlar yaşadığı fırtına esnasında objektiflere ise film karelerini anımsatan görüntüler yansıdı.
Kum fırtınası Irak'ı etkisi altına aldı VİDEO
Irak, nisandan itibaren fırtına etkisinde
Fırtına ülkede Nisan ayı başından itibaren aralıklarla etkili oluyor.
Fırtına Salahaddin şehrine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açmıştı.
Erbil kentinde de kum fırtınası nedeniyle nefes darlığı şikayetiyle 222 kişinin hastanelere başvurduğu bildirilmişti.